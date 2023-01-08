المخيمات البرية متنفَّس الشتاء لأهالي محافظة طريف

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تشهد مناطق شمال المملكة انخفاضاً ملموساً في درجة الحرارة تزامناً مع دخول أربعينية الشتاء ” المربعانية “وهي فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يومًا وتحديدًا هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتمتاز هذه الفترة بالبرد القارس؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الصقيع وقد تسقط الثلوج فيها، حيث تلامس درجة الحرارة الصفر المئوي وقد تصل إلى مادون ذلك في محافظة طريف التي سجلت العام الماضي 6 درجات تحت الصفر كأبرد مدينة في المملكة خلال شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفق بيانات المركز الوطني للأرصاد.

ولم يمنع انخفاض درجات الحرارة أهالي المحافظة في عطل نهاية الأسبوع من الخروج إلى البر في أيام البرد للمواقع البرية والمخيمات التي تقع خارج حدود النطاق العمراني بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخبها وعن أسلوب الحياة الرتيبة والتفاصيل اليومية المعتادة للاستمتاع والترويح عن النفس مع الأسرة والأصدقاء وقضاء أوقات ممتعة في المخيمات المكتملة بتجهيزاتها وتوفر وسائل التدفئة المتنوعة، إضافة إلى استمتاعهم بإعداد الوجبات الشعبية والمشروبات الساخنه التي تكون مصدرًا للدفء والطاقة، فهي عادة قديمة متوارثة ومتجددة سنوياً مع الأجواء الشتوية وهطول الأمطار.

وتعدُّ الخيام وبيوت الشعر من أبرز متطلبات المواطنين في هذه الفترة، إضافةً إلى أدوات الشواء والطهي؛ حيث تشهد محال بيع مستلزمات التخييم إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لشراء أدوات التخييم والمداخن وبيوت الشعر، خاصةً التي تتميز بمقاومة الحرائق والرياح، وتمنع دخول مياه الأمطار، وبأسعار مناسبة في متناول الجميع، وتختلف على حسب الطلب وحجمه ومواصفاته.