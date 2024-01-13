المخيمات الموسمية .. مشاريع اقتصادية إبداعية لشباب منطقة الحدود الشمالية

المناطق_واس

أبدع العديد من الشباب بمنطقة الحدود الشمالية في إنشاء مشاريع اقتصادية في المخيمات الموسمية خلال فصل الشتاء، أسهمت في تحقيق عوائد اقتصادية وسط إقبال لافت من الأهالي والشباب لقضاء أوقات شتائية ممتعة.

واجتهد ملاك المخيمات في عوامل الجذب السياحي في نصب الخيام والتقيد بتعليمات وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تقدم فيها المشروبات الساخنة وشبّة النار، التي يجتمع حولها الأصدقاء والأقارب.

و رصدت عدسة “واس” تلك المخيمات وانطباعات زوارها الذين أشادوا بهذه الفكرة الجديدة والنوعية والأولى من نوعها ، مؤكدين أنها أصبحت ضمن الخيارات الترفيهية في فصل الشتاء.