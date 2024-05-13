المدربة “لينا ماهر”: السيدات السعوديات يمارسن الرياضة باعتبارها نمط حياة صحي.. وتمارين نحت الجسم الأكثر إقبالاً

قالت المدربة “لينا ماهر”، إن السيدات السعوديات يمارسن الرياضة باعتبارها نمط حياة صحي، مشيرة إلى أن تمارين نحت الجسم الأكثر إقبالاً.

وأضافت في تصريحات للعربية، أن هناك نمطين من النساء اللاتي يمارسن الرياضة، الأول هن أولئك اللاتي تمارسنها للشكل والكماليات، والثاني هن من يمارسنها لأنها عادات صحية مفيدة.

وقد كشف مجلس شؤون الأسرة عن أن 79% من السيدات السعوديات يمارسن الرياضة، باعتبارها أساسًا للحياة الصحية والتوازن الشامل، في الوقت الذي تعزز “الرياضة” الصحة العامة للمرأة، وتمكنها بوصفها نشاطاً حيوياً، ضرورياً للفرد.