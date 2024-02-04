المدرب السعودي السابق”خليل الزياني” ينتقد منهجية وآداء مدرب المنتخب السعودي.. ويؤكد: “مانشيني” يتحمل كامل المسؤولية

أكد المدرب السعودي السابق “خليل الزياني”، أن مدرب المنتخب السعودي “روبرتو مانشيني”، يتحمل كامل المسؤولية في خسارة المنتخب في بطولة كأس آسيا 2024.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن “مانشيني” يستهتر بالمنتخب السعودي، ولا يستحق أن يكون مدربا للمنتخب الوطني.
وأوضح أن المنتخب السعودي قد حقق بطولات ومراكز متقدمة في البطولات السابقة لكأس آسيا، مشيرا إلى أن “مانشيني” هو السبب الرئيس في خسارة المنتخب.
المدرب القدير والكبير وعراب الفرح للكرة السعودية خليل الزياني..
🔻مانشيني يتحمل كامل المسئولية في كل ما حدث للمنتخب في هذه البطوله هو والإداري
🔻مانشيني يستهتر بالمنتخب السعودي
🔻مانشيني لا يستاهل يدرب المنتخب السعودي. pic.twitter.com/4jqaj9mZil
— Ali Qahtani (@aliqahtani22) February 4, 2024