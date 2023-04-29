المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1428 طفلا في أوكرانيا منذ بداية الحرب

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الحرب من الأطفال بلغت 1428 طفلا بين مصاب وقتيل منذ 26 فبراير 2022.

وأوضح المكتب في بيان -نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- “حتى (اليوم السبت) 29 أبريل 2023، تضرر أكثر من 1428 طفلا في أوكرانيا، حيث قُتل 475 طفلاً وأصيب أكثر من 953 بجروح بمستويات مختلفة من الخطورة”.

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني إلى أن منطقة دونيتسك شهدت أكبر عدد من ضحايا الأطفال جراء الحرب حيث وقع فيها 452 طفلا بين مصاب وقتيل، ويأني بعدها منطقة خاركيف 275 طفلا، ثم كييف 128 طفلا، ويليها خيرسون 94 طفلا، ومنطقة زابوريجيا 89 طفلا، وبعدها منطقة ميكولايف 88 ضحية من الأطفال، ثم منطقة تشيرنيهيف 69 طفلا، ومنطقة دنيبروبتروفسك 67 طفلا، وأخيرا منطقة لوجانسك 66 طفل ضحية.

وبحسب وكالة “يوكرينفورم”، قُتل 4 أطفال (فتاتان، 8 و10 سنوات، وصبيان، 15 عامًا وسنة ونصف)، أمس الجمعة، في هجوم صاروخي شنته القوات الروسية على مبنى سكني من 9 طوابق في منطقة تشيركاسي في أومان، كما أصيب صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في قصف روسي على منطقة سيمينيفكا بمنطقة تشيرنيهيف.