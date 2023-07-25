المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1574 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/ مقتل 497 طفلا وإصابة 1077 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام – في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية – أنه حتى اليوم الموافق 25 يوليو، تضرر أكثر من 1574 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 497 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1077 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. مضيفا أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ481 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 116 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.