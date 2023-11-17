المدعي العام الأوكراني: مقتل 510 أطفال وإصابة 1655 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /الجمعة/، مقتل 510 أطفال وإصابة 1655 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 17 نوفمبر، تأثر أكثر من 1655 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 510 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1655 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 136 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.