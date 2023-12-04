المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

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استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام ومنطقة السهل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في الساعات الأولى اليوم الاثنين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وتبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحو حزب الله إطلاق النار أمس عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لليوم الثالث على التوالي فيما قالت إسرائيل إن عددا من جنودها أصيبوا بعد انهيار الهدنة مع حماس في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أصيبوا “بجروح طفيفة” عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان مركبة في منطقة بيت هيلل بشمال إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية.

فيما قال حزب الله إنه استهدف عددا من المواقع الإسرائيلية بما سماه الأسلحة المناسبة.

قصف متبادل

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل الشهر الماضي، يشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية على الحدود بينما تشن إسرائيل ضربات جوية ومدفعية على جنوب لبنان. لكن الحدود كانت هادئة إلى حد بعيد خلال هدنة استمرت أسبوعا في غزة وانهارت يوم الجمعة.