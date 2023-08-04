“المدني”: التزموا بالتعليمات بـ”الغابات”

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المتنزهين إلى الالتزام بالإرشادات والإجراءات أثناء وجودهم بالغابات للوقاية من الحرائق والمحافظة عليها.

ونصحت المديرية باتخاذ بعض التدابير حال حدوث حرائق منها استخدام أدوات الإطفاء المتوافرة، وإخلاء المنازل القريبة، وإغلاق النوافذ ومصادر الغاز، وإزالة النباتات الجافة، مع الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(998) في بقية مناطق المملكة.

وحول أسباب الحرائق في الغابات، أكدت أنها تحدث عند حرق المخلفات وإطلاق الأعيرة النارية، وإشعال النيران للتدفئة أو الطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر.