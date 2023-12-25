“المدن الذكية”.. “مستقبل العمران” يزور الباحة

المناطق_متابعات

تتصدر المدن الذكية في المملكة أجندة الموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب بمنتدى الباحة للذكاء الاصطناعي الذي يقام بالجامعة (الأربعاء) المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ حيث يركز على التحول الرقمي وتقنيات الذكاء وأثرها على تطوير الخدمات بمختلف القطاعات.

ويضع نخبة من المتخصصين في التخطيط العمراني والمدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نمواً سريعاً على مستوى العالم، تصوراتهم حول هذا القطاع، كما سيجرى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى التي تخص التقنيات الحديثة.

ويُصاحب المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، معرض يسلط الضوء على الخدمات الرقمية المطبقة حالياً، وكيفية تعزيز قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة.

يشار إلى أن المنتدى يمثل خطوة جديدة لجهود جامعة الباحة في تطوير المقررات وتحقيق النضج الرقمي والخدمات الرقمية، كما يعد جزءاً من جهود سدايا في تعزيز المعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي تجاه هذا المجال التقني المتقدم، خاصة لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية الذي يُعول عليهم في بناء الحاضر والمستقبل.