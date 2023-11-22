المديرية العامة للجوازات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفالًا باليوم العالمي للطفل

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تشارك المديرية العامة للجوازات، ضمن معرض وزارة الداخلية، احتفالًا باليوم العالمي للطفل، الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس، وذلك في مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض.

وشملت الفعاليات، أنشطة ترفيهية ومرسمًا للتلوين، وإبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في حماية الطفل، والتوعية بالأمن السيبراني للأطفال، والتعرف على إجراءات التصفح الآمن للإنترنت وآلية التصفح الآمن فيها، وتقديم إرشادات وتوصيات عن كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية.

وتقدم الجوازات ضمن المعرض خدماتها للمستفيدين ومنها خدمة فحص الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، بالإضافة لتفعيل حساب أبشر.