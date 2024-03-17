المديرية العامة للسجون تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية بالعاصمة المقدسة

المناطق_واس

تشارك المديرية العامة للسجون ضمن معرض وزارة الداخلية التوعوي للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك في مجمع مكة مول بالعاصمة المقدسة خلال الفترة (5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024) حتى (9 رمضان 1445هـ الموافق 19 مارس 2024م).

وتستعرض المديرية خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية للسداد عن المحكومين بحقوق مالية غير جنائية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير، من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “أبشر” وقنوات الدفع الإلكترونية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.