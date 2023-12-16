المديرية العامة للسجون تشارك في معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

المناطق_واس

تشارك المديرية العامة للسجون ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م.

ويستعرض القطاع البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة لنزلاء السجون، مثل مراكز فجر وإشراقة وثقة، ودورها في تأهيل النزلاء نفسياً وبدنياً وإكسابهم مهارات مختلفة، وأبرز الخدمات التقنية التي يستفيد منها النزلاء، كالمحاكمات عن بعد وخدمة فرجت، ولمحة عن منتجات وأعمال النزلاء والنزيلات، كالمنسوجات القطنية والمنحوتات الخشبية والمشغولات اليدوية، واللوحات الفنية والرسومات.

يذكر أن معرض “واحة الأمن” يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.