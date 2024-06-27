المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض

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تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، المقام في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض خلال الفترة (26-30 يونيو 2024)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام، تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”.

وتقدم المديرية في معرض وزارة الداخلية، عبر شاشات رقمية عروضًا مرئية توعوية لأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وإبراز جهود المملكة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو البريد الإلكتروني [email protected] ومن خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في الاحتفاء باليوم العالمي للمخدرات، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.