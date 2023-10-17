المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

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تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93″، بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والحلول التقنية والمعدات والتجهيزات، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

ويهدف “تمرين93” إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي، يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.