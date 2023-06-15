المدير الإقليمي للصليب الأحمر: الخرطوم في حالة من الشلل بعد أن كانت مرجعا لنا في نقل الجرحى ومعالجتهم

قال “باتريك يوسف” المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المكونات الإنسانية للقانون الدولي جميعها موجودة في اتفاق جدة الذي تم توقيعه بين الأطراف السودانية المتنازعة بوساطة سعودية أمريكية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الأوضاع الإنسانية في السودان أصبحت صعبة للغاية، وتنذر بكارثة إنسانية محتملة بسبب كثرة الحروب وتفاقم الأوضاع.

وأكد أن القتال المسلح بات في جميع المحافظات السودانية ولا يوجد ملجأ للشعب السوداني يحتمي فيه من الحروب، مشيراً إلى أن الخرطوم في حالة من الشلل بعد أن كانت مرجعاً للجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل الجرحى ومعالجتهم.

وأوضح أن المستشفيات السودانية تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، كما أن الشعب يعاني من نقص الأغذية، ووسائل الحماية اللازمة.