المدير التنفيذي لاتحاد الرياضة للجميع تشارك في جلسة حوارية بمنتدى السلام والرياضة الدولي في موناكو

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أكدت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بن صالح الحصيني، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة والبرامج الرياضية في المملكة، مشيرة إلى أن الاتحاد تمكن من تحقيق زيادة في معدل مشاركة السيدات من 24% إلى 38%، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت خلال مشاركتها في منتدى السلام والرياضة الدولي الذي انعقد بإمارة موناكو في جلسة بعنوان “الرياضة تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين”: “على مدى السنوات القليلة الماضية، عملنا على وضع وتطوير سياسات وطنية، بالتعاون والمشاركة مع مختلف الأجهزة الحكومية، أبرزها وزارة التعليم بهدف العمل على تطوير الخطة التنفيذية لفصول التربية البدنية للفتيات في المدارس، وذلك لدعم مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية على مستوى المملكة ،وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين”.

وأشارت الحصيني إلى أن الاتحاد قام خلال الخمس سنوات الماضية، بتصميم البرامج والفعاليات الخاصة بمشاركة السيدات، حيث تم العمل على تهيئة الفرص وإطلاق وتبني المبادرات التي من شأنها العمل على تعزيز وزيادة معدلات النشاط البدني للإناث في مختلف مدن المملكة، كما تم منح التراخيص للصالات الرياضية، التي أسهمت بشكل كبير في زيادة مشاركة الإناث في العديد من البرامج الرياضية.

وحول التسهيلات التي يقدمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لدعم النشاط الرياضي للمرأة، أوضحت المدير التنفيذي للاتحاد أن الاتحاد يعمل على توفير المساحات الخاصة للسيدات لممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتسهيل عمليات الوصول إلى المرافق الرياضية، حيث تم دعم أكثر من 500 مجموعة رياضية مجتمعية مفتوحة للسيدات، إضافة إلى المرافق الرياضية الجديدة التي دشنها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في مدينة الدمام، ويعمل على استحداث مرافق جديدة في مدن أخرى.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في منتدى السلام والرياضة الدولي، الذي يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات، منسجمة مع أهدافه في بناء مجتمع صحي وفعال، حيث يلتزم الاتحاد السعودي بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة من أجل زيادة مستوى النشاط البدني في المملكة.