المدير التنفيذي للبيانات والابتكار: استعرضنا في منتدى التنمية المستدامة في نيويورك إنجازات المملكة في تحسين جودة الحياة في المدن

قال المهندس “عبدالرحمن إبراهيم” المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير المدينة المنورة، إن الهيئة استعرضت كافة جهود المملكة في تحسين جودة الحياة في المدن خلال منتدى التنمية المستدامة في نيويورك.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على تقديم أفضل الخدمات المستحدثة في العالم للمواطن خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن تحسين جودة الحياة في المدن السعودية يأتي انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تبناها ولي العهد، حيث تركز الرؤية على التقدم والتطوير والنمو في كافة المجالات.