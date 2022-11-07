المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات يكشف أبرز أسباب حوادث الطرق (فيديو)

كشف ماجد الهزاني، المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، أن حوالي 70% من الوفيات في حوادث الطرق يكون أحد طرفي الحادث شاحنة.

وأكد خلال ظهوره في برنامج ياهلا، أنه اليوم من خلال محطات الفحص الفني نلزم الجميع ملاك الشاحنات بتركيب هذه الحواف لأن لها أثر كبير على السلامة المرورية، فهو حاجز له مواصفات معينة ولا بد أن يتم تركيبها من الورش المعتمدة من الهيئة.

وأوضح، أنها عليها عواكس لها مواصفات محددة ومعتمدة ايضًا من الهيئة، مشيرًا إلى الأثر البالغ من وجود طرف من الحادث هو شاحنة وحسب الإحصائيات يكون 70 % من الوفيات في حوادث الطرق يكون أحد طرفي الحادث شاحنة.