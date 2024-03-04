المدير العام لتعليم الجوف يفتتح البرنامج الوطني لتعزيز “المبادرات المجتمعية”

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أكد المدير العام لإدارة ⁧‫التعليم بمنطقة الجوف‬⁩ محمد بن علي القحطاني ،أهمية العمل التطوعي، وأشار خلال افتتاحه “هاكاثون” البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية التابع لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي إلى أن من مستهدفات رؤية السعودية 2030م الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة لأهمية التطوع والمبادرات المجتمعية.

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ويستمر برنامج” هاكاثون “الذي ينظمه قسم الإشراف التربوي بتعليم الجوف لمدة 3 أيام، ويستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتضمن ورش عمل عن مفهوم التطوع وأهميته وأثره ومجالاته والفرص التطوعية.