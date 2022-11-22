المدير العام للإيسيسكو يدعو إلى تنشئة الأجيال المستقبلية على قيم تحالف الحضارات والتسامح

دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى تنشئة الأجيال المستقبلية على قيم تحالف الحضارات والتسامح، وتضمين المناهج الدراسية معاني التواصل الحضاري والإخاء الإنساني.

وقال في كلمته أمام المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي انطلق بمدينة فاس اليوم، إن التحدي الأساس أمام منظمة تحالف الحضارات اليوم يكمن في القدرة على مخاطبة مجتمع إنساني قابل للتفاهم والتحالف، مبرزاً أن الإنسانية أمام رهان إنساني تاريخي، يتطلب فتح الطريق أمام ثلاثي العدالة والإخاء والمساواة، وقطع الطريق أمام ثلاثي الجوع والجهل والمرض.

ونبه المدير العام للإيسيسكو إلى أنه من الضروري الانتباه إلى ما ينطوي عليه تطور العالم الافتراضي من جرائم الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية ونشر خطاب الكراهية، داعياً إلى العمل على تسخير هذا التطور بشكل قانوني ومثالي، والاهتمام بمنح شباب اليوم مفاتيح المستقبل لضمان الاستدامة وتجدد تحالف الحضارات.