المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزراءَ تعليم عرب

المناطق_واس

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، كلًّا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور حمد عبدالوهاب بن حمد العدواني، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور رضا حجازي، ووزير التربية السوري الدكتور دارم طباع، وبحث معهم كلّاً على حدة، سبل تطوير التعاون مع الإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق لتطوير التعاون بين المنظمة والوزارات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق ببناء قدرات الشباب، وتسجيل المنشآت التاريخية على قوائم التراث في العالم الإسلامي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية تطوير المناهج الدراسية.

وثمَّن الوزراء في كلٍّ من الكويت ومصر وسوريا أدوار الإيسيسكو في الإسهام في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء.