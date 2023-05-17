المدينة المنورة تسجل أكثر من 7 آلاف صفقة إيجارية في أبريل 2023

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تجاوزت عدد الصفقات الإيجارية بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 7 آلاف صفقة إيجارية سكينة وتجارية، خلال شهر أبريل لعام 2023.

وكشف المؤشر الإيجاري الصادر من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني، أن منطقة المدينة المنورة سجلت أكثر من 7900 صفقة إيجارية في أبريل الماضي، وبلغ المعروض الإيجاري السكني 7.820 صفقة إيجارية من وحدات الشقق السكنية، بمتوسط قيمة 13.681 ألف ريال، و31 صفقة إيجارية للوحدة “دور” بمتوسط 53.600 ألف ريال، بينما سجلت الوحدات السكنية من الفلل 24 صفقة إيجارية بمتوسط قيمة 48.500 ألف ريال.

وسجل المعروض الإيجاري “التجاري” في المدينة المنورة أكثر من ألف صفقة إيجارية، بلغت المعارض التجارية 117 صفقة إيجارية بمتوسط 400 ريال للمتر المربع، وسجلت المحال التجارية 990 صفقة بمتوسط 652 ريالًا للمتر، و47 صفقة إيجارية للمكاتب التجارية بمتوسط 160 ريالًا للمتر.