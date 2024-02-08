المرأة السعودية في وزارة الداخلية .. من الاستقطاب والتدريب إلى تعزيز التمكين

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شهدت المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 تمكينًا غير مسبوق في الجهات الحكومية، ومن أبرز هذه الجهات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، لما تمتلكه من قوة وعزيمة وإرادة، وتقلدت مناصب عليا في منظومة الأمن الداخلي وحقوق الإنسان.

وعززت وزارة الداخلية تمكين المرأة في ديوان الوزارة وقطاعاتها الأمنية، بإشراكها في مهام خدمة ضيوف الرحمن وأمن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرتها أعمال التنظيم والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات التي تُعنى بسلامة أمن الحجيج والمعتمرين، والإسهام في حفظ الأمن، وتعزيز السلامة الوقائية من خلال إعداد الخطط التنفيذية في أعمال الدفاع المدني والأعمال المساندة، وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وخدمة زوار المملكة في المنافذ، وترميم الوثائق ومعالجتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وأسهمت المرأة السعودية في وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، والمحافظة على البيئة، والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية، واللغات والترجمة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم غرف العمليات الأمنية، وخدمة المجتمع وطب الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل وتطوير المعايير اللازمة لجودة التأهيل والتدريب، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية.