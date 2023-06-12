المراقبة الصحية: ضيوف الرحمن بصحة جيدة ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية

قال الدكتور “محمد فلمبان” المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز، إن المراكز الصحية في جميع المطارات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات وبائية بين ضيوف الرحمن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ضيوف الرحمن يتلقون تعليمات وإرشادات صحية من وزارة الصحة بجميع اللغات، تساعدهم في تجنب الإصابة بأي أمراض وبائية أو أي عدوى.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بتوفير فرق طبية متخصصة في جميع الأقسام الطبية المختلفة وتتحدث جميع اللغات في المشاعر المقدسة، ببيت الله الحرام، للاستعداد لمواجهة أي أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن ضيوف الرحمن يتمتعون بصحة جيدة، حيث إنه لم يتم تسجيل أي إصابات أوحالات وبائية بينهم.