المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة

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أكدت المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- الرائدة في المشاريع العملاقة في المملكة، التزامها بتطوير مستقبل الرياض وتعزيز التنمية الحضرية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في قمة مشاريع “جيجا” السعودية 2024، وقمة البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اختتمت أعمالها في مدينة الرياض.

وناقشت القمة التي جمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين، من الجهات الحكومية، والمطورين، والمقاولين، وقادة الفكر في قطاع البناء، الرؤية الشاملة لبرنامج مشاريع “جيجا” القائمة حالياً في المملكة، والبالغة قيمتها 880 مليار دولار أمريكي.

واستعرض المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات في المربع الجديد سلمان الحبيس، رؤية المربع الجديد، وأهمية هذه الوجهة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: “خطط التطوير الرئيسية لمشاريع “جيجا” السعودية”، حيث قال: “حققنا تقدمًا كبيرًا في وضع الأساس للمبنى الإيقوني المكعب، والذي سيكون في قلب وجهة المربع الجديد، بحفر أكثر من 5 ملايين متر مكعب، مما يشير إلى توجهنا القوي في مراحل البناء واستقطاب المستثمرين”.

وشارك في هذه القمة العديد من قادة التنمية في المربع الجديد، من خلال حلقة النقاش التي أجراها الحبيس، ورئيس إدارة المخطط الرئيسي ريموند رايس، الذي تناول تفاصيل الداون تاون الحديث، كما شارك المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات توماس نيلسون في جلسات عدة، تناولت الشرح عن هيكل أيقونة المكعب، والجدول الزمني لتطويره.

وسيوفر المربع الجديد مركزًا أساسيًا جديدًا للمنطقة، بوضع معايير جديده لجودة الحياة والتنمية الحضرية في المنطقة وخارجها، في وقت تشير التوقعات إلى وصول عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

ويجسد المربع الجديد، جوهر رؤية 2030 من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وإنشاء مركز نابض بالحياة للمقيمين والشركات والزوار، ويعتبر من أول الوجهات التي تتيح الفرصة لكل ساكن وزائر الوصول إلى المرافق الرئيسية (المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والمساجد) خلال 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك: “لا تقتصر أهمية المربع الجديد على تطوير جزء من الرياض فحسب، بل يتعلق بإعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة، تتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة يعيش فيها مجتمع نابض بالحياة، ويعمل ويزدهر، ويحصل على كل ما يحتاجه بشكل سهل، أن وجهة المربع الجديد تمثل التطوير الحضري النموذجي، كونها بوابة إلى عالم آخر، تركز على جودة الحياة للوصول إلى مستقبل أفضل”.

يذكر أن مشاركة شركة تطوير المربع الجديد في القمة كانت بمثابة منصة لمشاركة التحول في الرياض وإنشاء وجهة نابضة بالحياة ومستدامة.