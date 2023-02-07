المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2150

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أعلن المرصد السوري، في بيان قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2150.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى” المنشورة.

هزات ارتدادية

وسجل الاثنين ما لا يقل عن 185 هزة ارتدادية تلت الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 7,8 درجة خلال الليل والآخر بقوة 7,5 عند الظهر ومركزهما في جنوب شرقي تركيا.

كذلك وقعت هزات ارتدادية خلال الليل الماضي وقبيل فجر الثلاثاء كان أقواها واحدة بلغت 5,5 درجة عند الساعة 09,13 بالتوقيت المحلي (03,13 ت.غ) على مسافة تسعة كيلومترات جنوب شرقي غولباشي في جنوب تركيا.