المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

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استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد تحت حماية السلطات السويدية، عادا هذا الفعل الشنيع دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن.

وأفاد المرصد العربي في بيان له الليلة الماضية أن هذه الأعمال المستفزة لمشاعر المسلمين تستهدف تقويض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف، كما تؤجج الفتن وتخدم أجندات التطرف والإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها، ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار.

كما استنكر المرصد صمت المؤسسات والمنظمات الحقوقية إزاء هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف.

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة هذه الأعمال العدائية، مشددًا على ضرورة الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.