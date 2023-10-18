المرصد العربي لحقوق الإنسان يندد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني ويؤكد: جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وانتهاكاً صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية

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استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بالأراضي الفلسطينية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنها جريمة حرب نكراء يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكاً صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان .

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقفا حاسما لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد .

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان .