المرصد الوطني للعمل ينظِّم ورشة حول أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع البنك الدولي

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نظَّم المرصد الوطني للعمل “NLO” بالتعاون مع البنك الدولي في الرياض ورشة عمل بعنوان “استكشاف أفضل الممارسات لدى مراصد سوق العمل”، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني؛ وعددٍ من قيادات الصندوق وممثلي الجهات الحكومية، وخبراء ومختصين من البنك الدولي، ومشاركة أكثر من 10 خبراء ومختصين دوليين في مختلف المجالات الاقتصادية والمعنية بسوق العمل.

ويأتي انعقاد الورشة في إطار الشراكة الإستراتيجية للمرصد الوطني للعمل والبنك الدولي، التي تقوم على عددٍ من الزيارات البحثية والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة في سبيل تعزيز المعرفة بسوق العمل السعودي، والتعرف على أهم مقومات النجاح وأفضل الممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز دور المرصد بصفته مصدر رئيس وموثوق لبيانات ورؤى سوق العمل في المملكة.

وأكد تركي بن عبدالله الجعويني، أهمية التعاون بين المرصد والبنك الدولي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين ونشر أفضل الممارسات الدولية؛ والإسهام في تطوير وتنمية السوق، مضيفًا أن المرصد يتطلع من خلال تلك الشراكة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية رأس المال البشري وتحسين فرص التطوير وتسخير الممكنات بما ينسجم مع إستراتيجية الصندوق الطموحة في تمكين القوى الوطنية وتحفيز القطاع الخاص.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة حول هيكلة مراصد السوق وحوكمتها، وأكثر المنهجيات تطورًا المستخدمة في جمع وتحليل وإعداد التقارير المعنية ببيانات سوق العمل، وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى عرض التجربة السعودية للمرصد الوطني للعمل والتعرف على أفضل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.