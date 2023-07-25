“المركزي السعودي” يرخص لخامس شركة في نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، الترخيص لشركة “فاس للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة خمس شركات.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك لدعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافة إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.