“المركزي السعودي”: 7.39 مليار ريال تمويلات عقارية للأفراد في نوفمبر

المناطق_الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف بلغ 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وتراجعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 1.97 مليار ريال وبنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وبحسب البيانات، استحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.13 مليار ريال وبنسبة 69%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.88 مليار ريال، ثم الأراضي بـ380 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن «ساما»، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 9.79 ألف عقد، بانخفاض قدره 36% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد وصل خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 271 مليون ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.