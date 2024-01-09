المركزي الصيني يضخ 65 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 65 مليار يوان (15ر9 مليارات دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% بعد أن ضخ أمس 50 مليار يوان (04ر7 مليارات دولار) وفقا لنفس الآلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيان القول: إن هذه الخطوة تستهدف “المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي”.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.