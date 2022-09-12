المركز السعودي رفض اعتماد 35 منشأة صحية بشهر واحد

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رفض المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»سباهي» اعتماد 35 منشأة صحية تم تقييمها بعدة مناطق خلال الشهر الماضي، وذلك لعدم تطبيقها معايير الجودة وسلامة المرضى.

من جهة أخرى أنهى المركز في نفس الشهر تدريب أكثر من 200 مُقيّم في مختلف التخصصات وبرامج الاعتماد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملهم خلال الزيارات التقييمية المقبلة للمنشآت الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يضطلع بمساعدة ودعم منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومختبرات وبنوك دم ومجمعات عيادات ومراكز الخدمات الطبية الخارجية الأخرى على التميز في تقديم خدمات رعاية صحية فعالة والمساهمة في تهيئة منشآت الرعاية الصحية لتطبيق معايير الاعتماد والمحافظة على الالتزام المستمر.