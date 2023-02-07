المركز السوري للزلازل: هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شعر بها سكان حلب واللاذقية

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أعلن المركز السوري للزلازل حدوث هزة أرضية بقوة ٤.٧ درجة عند الساعة ٨:٢٦ صباح اليوم الثلاثاء، وعلى بُعد ١٨ كم جنوب شرق أنطاكية.
وقال المركز: لقد شعر بهذه الهزة سكان حلب واللاذقية.
وأعلنت وزارة الصحة السورية 764 حالة وفاة و1448 إصابة، في حصيلةٍ غير نهائية في محافظات: حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا وغربها.
وذكرت الوزارة أن “الاستنفار مستمر في المنشآت الصحية العامة والخاصة كافة، وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات”.
وقال أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه “تم إرسال 4 سيارات شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماه، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظتَي حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية”.