المركز الوطني لإدارة النفايات يشارك في معرض شاطئ الكرنفالات بالخبر

المناطق_واس

شارك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) كشريك بيئي في “معرض شاطئ الكرنفالات ” الذي انطلق اليوم ، ويستمر أسبوعين،وذلك في الواجهة البحرية لمدينة الخبر.

ويهدف موان من خلال هذه المشاركة الفعَّالة إلى تعزيز الوعي العام بمدى تأثير الاستدامة البيئية على المملكة،وتثقيف جميع فئات المجتمع بالممارسات الصحيحة التي تحد من إنتاج النفايات، وتشجيع ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير من خلال غرس ثقافة إدارة النفايات ( قلّل وكرّر ودوّر) .

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني لإدارة النفايات سلطان الحارثي أنَّ “موان” يحرص على تطبيق أفضل الأساليب في إدارة النفايات والوصول إلى المستهدفات الطموحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض في نسخته الثالثة بهدف الوصول إلى “صفر نفايات” عبر تجهيز المعرض بحاويات محصصة للفرز من المصدر لبيئة صحيّة نحو تعزيز الوعي البيئي وتثقيف أفراد المجتمع بالممارسات الصحيحة المستدامة ، بالإضافة إلى تجهيز جناح تعريفي عن “موان” مصحوبٍ بأنشطة ترفيهية ثقيفية عن أساليب إدارة النفايات بالطرق السليمة،وإعداد العروض التوضيحية لبرامج ومستهدفات المركز للقطاعات والشركات والمهتمين في القطاع.