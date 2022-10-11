المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلقُ برنامجَ “كفاءة”

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أطلقَ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتعاون مع وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج “كفاءة” لتمكين الجمعيات المتخصصة في الإرشاد الأسري.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وبناء القدرات المؤسسية للجمعيات المشاركة عبر عدة مجالات تتضمَّن البناء المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، والاستدامة المالية، وتقييم قدرات مقدمي خدمة الإرشاد الأسري، وتقييم جودة الخدمات الإرشادية والتمكين التقني.

ويأتي انطلاق البرنامج استكمالًا للأثر الواضح الذي حقَّقه القطاع غير الربحي في شتى المجالات؛ إذ يُمكِّن من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المجالَ الاجتماعي في جانبه

الإرشادي للأسرة الذي يعدُّ عماد تكوين المجتمع بموضوعاته واهتماماته المختلفة.

وتكمن أهمية جمعيات الإرشاد الأسرى، فيما تقدمه من دعم للأسرة والمجتمع عبر برامجها وخدماتها؛ لذا يأتي برنامج كفاءة للرفع من كفاءتها، إذْ سينعكس على ما تقدمه، إضافة إلى تعميق أثرها وتحقيق تكاملها في التنمية الاجتماعية ، ولتسجيل جمعيات الإرشاد الأسري فمن خلال الرابط التالي https://ncnp.gov.sa/ar/node/3184 .