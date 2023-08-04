المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يختتم أعمال جولة التطوير في منطقة الرياض

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اختتم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي في منطقة الرياض التي انطلقت أولى محطاتها في الثاني من مايو الماضي من منطقة الباحة، وزارت خلال الجولة 12 منطقة بالمملكة, بهدف تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره، وصولًا إلى قطاع فاعل ومؤثر يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المركز أنه من المقرر استضافة المحطة الثالثة عشر والأخيرة في جامعة الملك سعود يوم السبت في الخامس من أغسطس الجاري، التي يعتزم المركز من خلالها استعراض الجهود التي قامت بها جولة تطوير القطاع طيلة الشهور الماضية، وتكريم الجهات والشركاء الذين أساهموا في نجاح الجولة التي شهدت حضور ما يقارب 4000 من قادة ومنسوبي القطاع وتمكين أكثر من 1800جمعية أهلية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن جولة تطوير القطاع تأتي في إطار جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهدف التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تطوير وتمكين المنظمات غير الربحية.