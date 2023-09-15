المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يفوز بجائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي على مستوى العالم العربي

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فاز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمركز الأول في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لفئة “أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب” على مستوى العالم العربي, تم منح الجائزة في ختام الدورة الثانية عشر من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي شارك فيه 37 دولة بأكثر من 1538 مبادرة لهذا العام .

وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2023 اليوم, تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 250 متحدثاً عالميًا وعربيًا من المسؤولين والخبراء والمختصين.

وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة، وذلك أثر ما حققته حملة #مشروع_رابح من إنجاز ملفت بفوزها، وتقديرًا لتأثيرها الإيجابي وتفاعل الوطن معها, التي تم إطلاقها في مارس 2023 وفق رؤية واضحة ، مسلطةً الضوء على أهمية ودور المشاريع غير الربحية والعمل التنموي في المملكة، وتعزيز الدعم والتمكين المتاح لهذه المبادرات القيمة.

وتميزت حملة #مشروع_رابح بنهجها الشامل واستخدامها لمختلف وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى جمهور واسع، واستثمرت الحملة تفاعل الجمهور وروح الوطنية لتعزيز الدعم والتمكين للمشاريع غير الربحية والإسهام في التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسة من المبادرات التي أطلقها المركز ومن ذلك حملة القطاع الرابح التي تُشير إلى العائد التنموي من النواحي الثقافية والتعليمية والصحية، وإلى القيمة المعنوية ذات الأثر الاجتماعي الراسخ من خلال ما تؤكده رسالتها الأساسية وهي: القيمة الأصيلة الهادفة إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية بما يحقق العائد الأعظم للمجتمع والإنسان.

وتعد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إحدى الجوائز المتميزة بمعايير موثوقة ومصداقيه عالية في مجال الاتصال والتواصل الحكومي، حيث تُمنح الجائزة للحملات والمبادرات التي تبرز الأداء

المتميز في تنفيذ إستراتيجيات الاتصال وتحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن حملة #مشروع_رابح تُعتبر نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعات المختلفة والأفراد في تحقيق التحول الإيجابي والتنمية المستدامة في المملكة.