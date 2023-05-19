المركز الوطني لسلامة الطرق يطلق برنامج السلامة أولاً بمنطقة الباحة

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أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق برنامج “السلامة أولاً”, بالشراكة مع إمارة الباحة وأمانة المنطقة, وذلك بمنتزه رغدان.

وهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، بواسطة عدد من أجهزة المحاكاة التفاعلية والبرامج التوعوية الموجهة لكافة أفراد المجتمع للتقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب المركبة، وجهاز آخر لمحاكاة الاصطدام، وآخر لتعليم القيادة.

كما خصص البرنامج ركناً تعريفياً بأهمية استخدام كراسي الأطفال في المركبات والتعريف بمواصفاتها وأنواعها، وتوزيع دليلاً إرشادياً يتناول عمر وحجم ووزن الطفل المناسب لكل كرسي.

ويأتي البرنامج استكمالاً للعديد من البرامج والحملات والمبادرات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.