المركز الوطني للأرصاد : أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة الطقس بالمدينة المنورة لهذا اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وجريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والعلا والعيص ، تبدأ – بمشيئة الله تعالى – من الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساء .

ونبه المركز من أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية ( ٣ – ٥ ) كيلو مترات ، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساء .