“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق_ المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاعا في الأمواج تشمل تأثيراته نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.