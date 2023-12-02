المركز الوطني للأرصاد يشارك ببرامجه ومراكزه الإقليمية في معرض السعودية الخضراء المصاحب لمؤتمر المناخ “كوب 28”

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يشارك المركز الوطني للأرصاد في معرض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، المنعقد حاليًا بمدينة إكسبو دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض مبادراته الإقليمية ممثلة بالمركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وبرنامج استمطار السحب، حيث خصص جانبًا من جناحه الخاص للتعريف بطائرات الاستمطار الحديثة والمتطورة التي تعمل على تنفيذ أعمال برنامج الاستمطار، إضافة إلى تقديم برامج محاكاة تفاعلية ذكية تتعلق بالعمل المناخي واستعراض برامج ومبادرات مجابهة العواصف الغبارية وكذلك رصد الظواهر الجوية.

وحظي المعرض باهتمام وإقبال لافت من الزوار من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والقيادات الوطنية، حيث أشادوا خلال الزيارة بمخرجات مبادرات المركز الإقليمية في مجالات مكافحة التغير المناخي والعواصف الغبارية واستمطار السحب لتحقيق الأهداف وخدمة دول الإقليم والمنطقة.