المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلن المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات.

المسميات الوظيفية المتاحة

يوجد على النحو التالي: “مشرف عمليات الطيران، مشرف التدريب، فني صيانة طيــران، رئـيس قسم توقعات الطقس والمناخ، مشرف توقعات الطقس والمناخ، ورئيس قسم توجيه وتنفيذ عمــليات الطيران، مشرفي قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران، متنبي ظواهر جوية أساسي، رئيس قسم تقييم وجودة العمليات، اخصائي جودة وتقارير ارصادية، رئيس قسم الاستشعار عن بعد”.

يتوفر ايضًا رئيس قسم الابتكار والتنفيذ، مهندس أجهزة طيران، مدير إدارة تقنيات الاستمطار، رئيس قسم نظم الاستمطار، أخصائي نظم استمطار، أخصائي تحكم وتوجيه الاستمطار، رئيس قسم تحليل وارشفة عمليات االستمطار، أخصائي عتاد الاستمطار، رئيس قسم البيئة، وأخصائي بيئي، رئيس قسم الصحة وإدارة المخاطر.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن عبر البريد الإلكتروني، ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: اضغط هنا.

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