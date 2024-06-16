المركز الوطني للأرصاد يعمل على توفير كافة المعلومات والبيانات الأرصادية للجهات العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام

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يعمل المركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة لتوفير كافة المعلومات والبيانات الأرصادية للجهات العاملة على خدمة حجاج بيت الله من مدنية وعسكرية، حيث عمل المركز على تحقيق ذلك من خلال مراقبة أجواء المشاعر المقدسة، خاصة على جسر الجمرات ومشعر منى ومنطقة الحرم، من خلال المحطات الأتوماتيكية والمأهولة لقراءات عناصر الطقس.

كما عزز المركز زيادة نشراته الساعية والتنبيهية بسبب الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة لهذا اليوم، والمتابعة الآنية مع الجهات المرتبطة بحركة الحجاج لجسر الجمرات؛ بهدف اختيار الأوقات المناسبة التي تسهل وصولهم دون التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، كما يقوم المركز بنشر مواده التوعوية عبر الشاشات المنتشرة في المشاعر المقدسة للتوعية بالوقاية من الظواهر الجوية المحتملة خاصة التعرض المباشر لأشعة الشمس وأهمية استخدام وسائل السلامة

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة لهذا اليوم ما بين 33 إلى 46 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 60%، وسرعة رياح تصل إلى 30 كم/ ساعة، ولاتزال فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف واردة بمشيئة الله، وسط مراقبة من المركز حول احتمالية تأثر المشاعر المقدسة بها.