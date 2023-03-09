المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المتاحة

1_مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام بالأمن السيبراني.

2_أخصائي مشاريع.

3_مدير قسم تأهيل الجهات.

4_مدير قسم التثقيف الإلكتروني.

5_مدير تنفيذ الشراكات.

6_مدير قسم المنتجات.

7_مدير قسم تطوير الأعمال.

8_مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية.

نبذة عن المركز الوطني

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).