المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المتاحة

_ أخصائي أول استشارات.

_ مشرف تطوير ومتابعة.

_ مدير قسم التخطيط الاستراتيجي.

_ مترجم.

_ مدير قسم تأهيل الجهات.

_ مدير قسم التثقيف الإلكتروني.

_ مدير تنفيذ الشراكات.

نبذة عن المركز الوطني

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ ايضًا