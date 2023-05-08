المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن اجتياز أكثر من 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية

المناطق_متابعات

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم، عن اجتياز أكثر من 1400 اختبار للشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، حيث صدرت نتائج الدفعة الأولى للمتقدمين على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، والتي تم عقدها بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس “قياس” وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للحاصلين على الشهادات.

وشملت الشهادات: الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT)، والشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD)، والشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA).

وشهدت الاختبارات حضور أكثر من 1900 متقدمٍ من الجنسين بمعدل 52% من السيدات و48% من الرجال، والتي تعد اختبارات وطنية مركزية على مستوى المملكة، شملت 31 مقراً بكافة المناطق ومن مختلف القطاعات التعليمية، حيث مثل التعليم العام أكثر من 1100 متقدمٍ، وأكثر من 600 من التعليم العالي، وأكثر من 250 من قطاع التدريب، فيما بلغ إجمالي المجتازين 1428 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين.

وأتاح المركز للمتقدمين الحصول على نتائجهم إلكترونيًا عن طريق صفحة الشهادات المهنية الاحترافية بالموقع الإلكتروني للمركز، وإصدار الشهادة للمجتازين كذلك من خلال البوابة ذاتها، والتي تسري صلاحيتها 4 سنوات من تاريخ إصدارها.

ويتيح المركز هذه الشهادات وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصلين عليها مؤهلين وممكنين من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال، مما يسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

ودعا المركز كافة الأفراد الراغبين بالحصول على نتائجهم في اختبار الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، بتسجيل الدخول على حسابهم الشخصي عبر الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected]