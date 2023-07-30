المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض.

المسميات المطلوبة:

وأوضح المركز أن التقديم يتم وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية. مدير قسم تأهيل الجهات. مدير قسم إجراءات العمل. مدقق لغوي. مدير قسم الأداء المؤسسي. مدير قسم الإعلام. والمزيد …