المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض.
المسميات المطلوبة:
وأوضح المركز أن التقديم يتم وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية.
- مدير قسم تأهيل الجهات.
- مدير قسم إجراءات العمل.
- مدقق لغوي.
- مدير قسم الأداء المؤسسي.
- مدير قسم الإعلام.
- والمزيد …
عن المركز:
- المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: