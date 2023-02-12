المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يتوفر الوظائف التالية: “مدير قسم تطوير الأعمال، ومدير مكتب الإدارة الاستراتيجية، وأخصائي دعم فني، ومدير قسم الإعلام”.

نبذة عن المركز الوطني

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم للوظائف

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصـــيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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